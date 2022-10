A 11 años de su hit "Balada": Así luce hoy el cantante brasileño Gusttavo Lima

05 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Dicen que la música te puede transportar a diferentes etapas de la vida. Una de las canciones brasileñas que a muchos los hace recordar su infancia y adolescencia es "Balada" de Gusttavo Lima.

La canción, conocida por en su coro decir "Tche tcherere che", animó el verano de 2012 en Chile, logrando ser una de las canciones más populares y buscadas por los internautas.

Su hit estuvo en el top de las listas de éxitos musicales al igual que Michel Teló, con su pegajosa "Ai se eu te pego", con quien volvió a poner en alto la música brasileña.

¿Qué fue de Gusttavo Lima?

Pero así como explotó su éxito, se "desinfló", al menos en Chile, pasando a engrosar la lista de los artistas que han interpretado los denominados "One hit wonder", es decir, aquella única canción que marcó el éxito que otras no pudieron o que apenas son conocidas.

Es importante destacar que eso solo ocurrió en Chile, ya que en Brasil, Gusttavo Lima se convirtió en sinónimo de éxito en el género del Sertanejo, género parecido al estilo country brasileño.

En 2016 se casó con la actriz y modelo Andressa Suita, con quien en 2017 tuvo a su primer hijo a quien bautizó con el nombre de Gabriel, y en 2018 tuvo a Samuel. Con ella anunció su separación en 2020, pero se reconciliaron este 2022.

Defensor acérrimo de Jair Bolsonaro, manifestó su intención de voto en la campaña del actual presidente que está postulando a su segundo mandato. Durante este fin de semana, previo a la elección, Gusttavo Lima hizo dos veces el signo de la paz durante un show en Miami, simbolizando el 22, número en el cual aparecía en la papeleta Bolsonaro.

Este clip fue replicado por Jair en su cuenta de Twitter, quien agradeció el apoyo del artista públicamente, logrando miles de retuits y "Me gusta".

- O Embaixador e o povo já decretaran! Neste domingo, é 2️⃣2️⃣✅ para o Brasil seguir no caminho da liberdade e da prosperidade! Valeu, @gusttavo_lima ! pic.twitter.com/5C74Lf6JRb — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 1, 2022

Si bien lo conocimos con la contextura delgada y juvenil, Gusttavo hoy luce un cuerpo trabajado y suele compartir imágenes resaltando sus músculos que ha conseguido a punta de entrenamientos en el gimnasio.

Así luce hoy Gusttavo Lima

Todo sobre Famosos