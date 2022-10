Muere Sacheen Littlefeather, la activista indígena que rechazó un Óscar en nombre de Marlon Brando

Sacheen Littlefeather, la activista y actriz amerindia que rechazó el Óscar en nombre de Marlon Brando hace casi cinco décadas, murió a los 75 años, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En su mensaje en Twitter, la institución recordó una frase de Littlefeather: "Cuando me haya ido, recuerden siempre que cada vez que defienden su verdad, mantendrán mi voz y las voces de nuestras naciones y pueblos".

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw

Hace dos semanas, la Academia organizó una ceremonia en su nuevo museo de Los Ángeles para rendir homenaje a Littlefeather y disculparse públicamente por el trato que recibió durante la ceremonia de los Óscar hace casi 50 años.

Join the @AcademyMuseum's 'An Evening with Sacheen Littlefeather' livestream for a special celebration of live Native American performances including a long awaited statement of apology from the Academy.



Watch here: https://t.co/wNPBMVWULr pic.twitter.com/EPIaepYdJp