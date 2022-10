"Estuvo a un paso": José Antonio Neme revela que Tonka Tomicic casi llega al Mucho Gusto

03 oct. 2022 - 12:00 hrs.

El pasado viernes, Mega anunció con bombos y platillos la llegada de la periodista Karen Doggenweiler al matinal Mucho Gusto, espacio en el que compartirá las labores de conducción junto a José Antonio Neme.

El arribo de Karen será el próximo miércoles 5 de octubre, pero igualmente la noticia fue comentada este lunes por sus nuevos compañeros y parte del público. Una tertulia en la cual Neme reveló que Tonka Tomicic "estuvo a un paso" de conducir el programa.

¿Tonka en el Mucho Gusto?

"Yo creo que tú te vas a sentir más cómodo con la Tonka, que con la Karen para trabajar", le dijo sin tapujos a José Antonio una señora que era entrevistada en un móvil del matinal.

El emplazamiento dejó evidentemente impactado al periodista, quien salió al paso de la incomodidad contrapreguntándole a Jacqueline, por qué creía que esto sería así.

"Porque tienen una buena amistad ustedes dos. Una linda amistad por mucho tiempo y otra cosa, que cuando ella pasó por todo ese problema de su marido, usted siempre estuvo con ella", le explicó la mujer.

"Estuvo a un paso"

Tras el intercambio, Neme explicó que el día viernes se reunió con Tomicic, ya que grabaron juntos un episodio del nuevo programa "Tenemos que hablar de sexo", que la comunicadora realiza en YouTube.

"Ella me confesó, y lo voy a decir porque ha pasado mucho tiempo, que efectivamente ella estuvo a un paso. No, a medio paso. No, a tres centímetros, de efectivamente animar el Mucho Gusto", reveló José Antonio.

"Eso pasó hace muchos años en todo caso, después llegó la Diana (Bolocco) e hizo un gran trabajo", agregó.

