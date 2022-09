Cansu Dere de "Traicionada" reivindica la soltería: "La soledad es algo maravilloso cuando la eliges"

28 sept. 2022 - 22:00 hrs.

Una de las actrices más queridas de Turquía es Cansu Dere, quien encarna a la doctora Asya en la telenovela turca que emite Mega, "Traicionada".

El fanatismo en torno a su figura ha causado que el interés por su vida privada sea alto, pese a que ella ha preferido mantener lejos de los medios de comunicación lo que ocurre cuando se apagan las cámaras.

Cansu Dere y la soltería

Pese a que le han acuñado varias parejas a lo largo de su carrera, lo cierto es que hace bastante tiempo Cansu Dere se encuentra soltera y no tiene problemas con aquello.

Así lo reveló a una entrevista a la edición turca de la revista Vogue, en el cual reivindica el estilo de vida que ha optado llevar.

"La soledad es algo maravilloso cuando la eliges tú mismo. Todo el mundo debería poder estar solo", es una de las frases con las que abrió la conversación.

En este sentido, Dere enfatizó en que es importante conocerse a sí mismo y que la soledad no debe implicar necesariamente algo negativo.

"Si las personas pueden quedarse solas, se liberarán de la obligación. No hay relaciones forzadas en tu vida; relaciones limpias. No me refiero solo a la relación hombre-mujer. Esto incluye amistades. Esto se aplica a todas las relaciones", reflexionó.

La teleserie "Traicionada", que se encuentra en su recta final, es transmitida de lunes a jueves después de "Hijos del Desierto", y los fines de semana posterior a Meganoticias Prime.

