María José Quintanilla se desgarró un músculo durante show de Fiestas Patrias: "Con más dolor que la chachu"

20 sept. 2022 - 13:30 hrs.

Este fin de semana de Fiestas Patrias, la cantante María José Quintanilla vivió un especial momento, reencontrándose con los escenarios y los fanáticos de su música.

La artista de canciones como "Fue difícil", ofreció un show en el marco de las celebraciones chilenas dieciocheras, en la comuna de Calera de Tango.

El accidente de María José Quintanilla

Hasta allá llegó con su banda, con la cual interpretó sus mejores hits, ante un público que coreó sus canciones de principio a fin.

Pese a que fue "una noche cargada de amor", como ella misma la catalogó en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram, tanta energía que dio en el escenario provocó que sufriera un pequeño problema físico.

Lo anterior porque la cantautora sufrió el "desgarro de un aductor", músculo interno de la pierna que es crucial en la movilidad física de los seres humanos, y que en casos como el de María José, provoca dificultad al caminar.

"Acá estoy con más dolor que la chachu, pero la sonrisa no me la borra nadie", agregó en el posteo la cantante, quien pese a este pequeño "accidente", no olvida lo bien que la pasó en su espectáculo.

En los comentarios, sus seguidores se volcaron a dejarle mensajes de felicitaciones por el show y también de preocupación, llamándola a cuidarse.

