Rocío Marengo habla de su alejamiento con Pamela Díaz y aclara los rumores de su relación con JP Cretton

15 sept. 2022 - 18:45 hrs.

Hace algunos meses, Pamela Díaz y Rocío Marengo, quien por años fueron amigas inseparables, confirmaron el fin del vínculo que alguna vez las unió.

Díaz fue la primera en señalar a la prensa que entre las dos ya no existía esa amistad, y luego fue Marengo quien reafirmó dicha información, asegurando que no entendía por qué Pamela estaba enojada con ella.

"Le daré su tiempo"

Pasan las semanas, y Rocío sigue sin saber por qué "La Fiera" está molesta con ella. Así lo confirmó en una reciente entrevista que dio a Página 7, en la cual se refiere a los dichos de Pamela, quien aseguró que se encontraba "decepcionada" de la argentina.

"No sé nada, en realidad me sorprendí, ya que me enteré por los medios y los periodistas que me llamaban y preguntaban” (...) No sé qué le pasó, le daré su tiempo", anticipó con el citado medio.

Aseguró que actualmente se encuentra "tranquila", debido a que sabe que mientras fue amiga de Pamela, le entregó lo mejor de sí.

"Yo estoy tranquila, ya que soy buena amiga y sé lo que doy por la amistad que tengo con ella (...) Si le pasó algo, ya se dará cuenta de que no es lo que ella piensa, aunque la verdad es que no sé lo que le pasó", sentenció.

¿Es por Jean Philippe Cretton?

En la misma entrevista, a Rocío Marengo le preguntaron si es que Jean Philippe Cretton, con quien condujo un programa en Argentina durante el verano de este 2022, tuvo algo que ver en este distanciamiento.

Al respecto, fue enfática en aclarar que el chileno no tuvo nada que ver en la enemistad, descartando de plano haber tenido un "romance" con él.

"Nada que ver, ninguna posibilidad, tengo súper claro que dentro de los códigos que tiene la amistad no se mira el novio de una amiga (...) No me interesa, con la cantidad de hombres que hay, no miraría jamás a la pareja de una amiga", finalizó.

