"Parezco ladrona de cajeros": Helhue Sukni revela singular truco de belleza para mantener el pelo liso mientras duerme

15 sept. 2022 - 15:00 hrs.

Un divertido "tip" de belleza fue el que compartió a través de sus redes sociales la mediática abogada chilena Helhue Sukni, para todos sus "amigos" de Instagram mediante un video.

La abogada, conocida por ser la "defensora de los narcos", suele subir clips a diario a sus redes sociales, contando detalles de lo que fue su día y haciendo reír con sus anécdotas.

"Parezco ladrona de cajeros"

Resulta que durante este miércoles 14 de septiembre, Helhue Sukni asistió a la peluquería, realizándose un retoque en su color de cabello, aclarándolo algunos tonos. Además, le pidió a su estilista que la peinara, dejándole su pelo completamente liso.

Este look, que Helhue logró tras su ida a la peluquería, la abogada no quería perderlo durante la noche mientras estaba durmiendo, ya que este jueves 15 de septiembre tenía, en horas de la mañana, un importante juicio oral a través de Zoom en la corte de Iquique. Por lo mismo, mostró un curioso truco, para mantener lo liso de su cabellera mientras se está acostada.

Helhue Sukni encajando sus pantis en la cabeza

De las sábanas de su cama, Sukni sacó una pantaleta hecha de tela de pantis, la cual se dispuso a poner en su cabeza, para que así no se le pararan pelos mientras dormía.

"Me voy a poner esta media rota, la abro así y me la encajo para que el pelo quede liso, y no despertar con las mechas todas paradas", señaló, mientras se ponía el artículo en su cabeza.

Helhue Sukni con la panti en la cabeza

"Parezco ladrona de cajeros automáticos, parezco ladrona de cajeros, o una chica portonazo, una chica que está haciendo portonazos", dijo, mientras reía ella y la persona que la estaba grabando.

Revisa el momento (desde el minuto 5:20)

