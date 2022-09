Igual que a Lady Di: El rey Carlos III no le dará títulos de "Alteza Real" a los hijos de Harry y Meghan

15 sept. 2022 - 10:00 hrs.

Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, los pequeños Archie (3 años) y Lilibet (1 año), no recibirán títulos de "Alteza Real", según decidió el rey Carlos III.

Los nietos del hijo menor del nuevo monarca de Inglaterra, solo tendrán los títulos de "príncipe" y "princesa", respectivamente, pero no recibirán el trato de "Alteza Real", reveló una fuente al medio The Sun.

Los títulos de Archie y Lilibet

El mismo portal antes citado, aseveró que Harry sostuvo una tensa conversación con su padre, Carlos III, en la que habría quedado "furioso" porque sus hijos no fueron considerados para ser "Alteza Real".

De hecho, Harry comparó su situación con la de su tío, el príncipe Andrés, cuyas hijas, Beatriz y Eugenia, sí recibieron el estatus de "Alteza Real", pese a no ser miembros de la realeza.

Una fuente reservada señaló al medio que Meghan y Harry "han quedado furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real. Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la realeza que trabajan".

Phil Dampier, un experto en realeza, habló con el Daily Mail y le bajó el perfil a la situación, asegurando que "dejar que Archie y Lilibet se conviertan en príncipe y princesa, pero no tengan títulos de Su Alteza Real, sería un compromiso clásico. Lo mismo les sucedió a Diana y Sarah Ferguson después de que se divorciaron de Carlos y Andrés".

"Harry y Meghan deberían estar complacidos porque usar príncipe o princesa suena bien en los Estados Unidos", cerró.

¿Qué significa ser "Alteza Real"?

Ser "Alteza Real" conlleva varios beneficios y también deberes para quienes portan ese título. Por ejemplo, cada miembro que tiene ese tratamiento, recibe mes a mes dinero de la Subvención Soberana, una especie de sueldo por representar a la corona en diferentes compromisos.

También reciben seguridad privada financiada por la monarquía, y cada vez que alguien llega a visitarlos, debe hacerle una reverencia.

Para algunos, como el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel II, no llevar el estatus de "Alteza Real" les permite llevar una vida más normal. Es por esta razon que decidieron que sus hijos, Louise y James, no portaran estos títulos, pese a tener el derecho a llevarlos.

