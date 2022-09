"Contenta y agradecida": Lux Pascal deslumbra en su primer Fashion Week representando a prestigiosa marca

13 sept. 2022 - 17:30 hrs.

Hace casi tres años, Lux Pascal dejó Chile para asentarse en Estados Unidos, donde se encuentra realizando un magíster en actuación en una prestigiosa escuela de Nueva York.

Además de perfeccionarse como actriz, siguiendo los pasos de su hermano Pedro Pascal, Lux ha podido participar en otros proyectos. Uno de los más importantes se concretó este lunes, cuando fue invitada al New Fashion Week.

La intérprete estuvo en primera fila en el desfile de Carolina Herrera, evento que reunió a los mejores diseñadores de la industria de la moda a nivel mundial.

"Contenta y agradecida"

Según contó a LUN, una amiga suya que trabaja para la compañía le ofreció una invitación que terminó aceptando. "Le respondí que sí, porque la marca es icónica y fui. Estoy contenta y agradecida de haber participado", manifestó.

En cuanto a esta experiencia, confesó que "todo me sorprendió mucho, porque no estoy acostumbrada a ir a este tipo de actividades. En el cierre del desfile de Carolina Herrera me emocioné".

Asimismo, Lux detalló cómo vivió esta intensa jornada que partió a las seis de la mañana cuando comenzaron a peinarla y maquillarla. "Me dieron muchas opciones y fui súper minuciosa al buscar cosas que me gustaran", indicó.

"En moda y estilo soy más instintiva, lo que me haga sentir cómoda, me gustan las cosas sencillas. Y Carolina Herrera es una marca clásica, muy elegante", comentó respecto a la elección de sus looks, que más tarde compartió via Instagram.

Consultada sobre la opinión de su hermano Pedro respecto a su presencia en el prestigioso desfile, Lux señaló que "se lo comenté, pero generalmente él está ocupado con su trabajo". Pese a ello, remarcó que "está muy contento y orgulloso de mí".

