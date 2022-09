Fran García-Huidobro recordó complejo momento en el que estuvo al borde de la muerte: "Colapsaron todos mis órganos"

12 sept. 2022 - 10:00 hrs.

La conductora de televisión Francisca García-Huidobro fue una de las invitadas al programa de conversación de Martín Cárcamo "De Tú a Tú", donde abordó diversos aspectos de su vida personal.

Uno de los momentos más emotivos del espacio, que se emitió el domingo, fue cuando la comunicadora recordó el complejo estado de salud que enfrentó en 2019, cuando sufrió una falla multisistémica que casi le cuesta la vida.

La también actriz contó que en un principio pensó que padecía de rotavirus, sin embargo, su condición no mejoró y optó por ir a una clínica capitalina, donde estuvo un mes hospitalizada.

"Colapsaron todos mis órganos"

"Lo último que recuerdo es que (el médico) entra y dice que no puedo ir a ninguna parte y que me tengo que quedar en la clínica. Yo desperté en la UTI, una semana después", comentó de entrada,

Luego, señaló que su situación médica era tan grave que incluso "me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo".

Respecto a las causas que pudo haber provocado la enfermedad, la animadora culpó a su mala alimentación y la poca actividad física que realizaba en ese entonces. "Colapsaron todos mis órganos, soy una persona que se alimenta muy mal, no hago deportes, tomaba mucho trago en esa época, tomaba más que lo que comía", explicó.

"Él fue mi salvación"

García-Huidobro señaló que su hijo adolescente, Joaquín, fue clave en el proceso de recuperación. "No sé lo que dirá mi doctor. Yo creo que me salvó Joaquín, porque no lo dejaron entrar a verme, por razones obvias, tenía 13 o 14 años, y hubo un día que él entró y me dio la mano", relató.

En este sentido, afirmó que "para mí, él fue una salvación", ya que tras ese episodio "mis órganos empezaron a funcionar. Yo tenía una anemia muy grave, que no tenía ninguna explicación, y por eso se demoraron en darme el alta, porque pensaban que podía tener leucemia".

Todo sobre Famosos chilenos