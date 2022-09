"Obvio que me duele": Rocío Marengo se sincera sobre sus deseos de ser madre y no poder lograrlo

10 sept. 2022 - 19:30 hrs.

Desde hace algunos meses que la bailarina argentina, Rocío Marengo, ha estado intentando algunos tratamientos de fertilidad para cumplir su deseo de ser madre. Tal como ha compartido con sus seguidores de las redes sociales, estos procesos no han resultado como ella esperaba.

Ante esto, este viernes la también modelo volvió a emocionarse al hablar del tema. Sin embargo, dio a conocer nuevos detalles de este duro proceso para llegar a ser madre.

"Obvio que me duele"

En el último capítulo del programa Podemos Hablar, la argentina colapsó y rompió en llanto al comentar las veces que había intentado tener un hijo/a, hechos que ya eran de dominio público, puesto que la misma Rocío había dado las noticias cuando no funcionaron.

Luego de que Jean Philippe Cretton le pidiera a los invitados del programa que se levantaran aquellos que vivían día a día con una gran pena, Marengo tomó todo el protagonismo.

"Yo este año intenté ser mamá. Ya tengo 42 años y el resultado fue negativo", partió diciendo.

Visiblemente emocionada, Roció contó cómo se sintió cuando hace un par de meses intentó la fecundación in vitro.

"No salió todo como yo lo esperaba y la verdad es que fue muy duro porque me ilusioné mucho. Yo soy muy positiva y siempre pensé que iba a estar todo bien, pero el proceso no salió como yo lo esperaba", sostuvo.

Cabe recordar que la argentina había tomado la decisión de ser madre soltera, ya que era un deseo que quería vivir ella en completo.

"Hice una fertilización in vitro, compré esperma. Quise ser madre soltera. Ya tengo edad, trabajé muchísimo y tengo ganas de ser mamá. No estoy en pareja como para buscarlo de a dos, así que hice el tratamiento como muchísimas mujeres", explicó a sus compañeros de panel.

Aunque ha tenido dificultades en conseguirlo, la modelo no está dispuesta a rendirse, por lo que afirmó que lo seguirá. "Obvio que voy a intentarlo, pero bueno, es difícil. Hoy estoy preparada, quiero ser mamá", dijo, agregando que "hoy hay muchas maneras de ser mamá. No descarto nada. Obvio que me duele."

Para cerrar, la argentina confesó que un deseo en su vida era ser madre, de la forma que fuera, pero quería conseguirlo antes de morir. "Siento que yo de esta vida quiero irme siendo mamá. Y lo voy a conseguir", cerró.

