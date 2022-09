Steffi Méndez enfrenta a su padre DJ Méndez por decisión que tomó junto a su nueva polola: "No más"

10 sept. 2022 - 15:00 hrs.

La influencer y actriz chilena, Steffi Méndez, manifestó frente a su padre, Leo "DJ" Méndez, su rechazo frente a la idea que él señaló hace algunas semanas, de tener hijos con su actual pareja, Beatriz Fuentes.

Cabe recordar que en un programa de televisión, el artista de canciones como "Josephine", aseguró que junto a Beatriz querían agrandar su familia.

"Tenemos un plan de aquí a dos años, o de repente la próxima semana", aseveró.

¿Qué piensa Steffi Méndez?

En un espacio de CHV, el mismo en el cual su padre dio sus declaraciones, Steffi Méndez reaccionó a los dichos, asegurando que supo gracias a sus fanáticos de Instagram.

"Yo no estoy muy de acuerdo, somos varios y creo que todavía hay mucho que entregar como papá y se lo he dicho. La polola de mi papá ahora me cae súper bien, la vengo conociendo (...) hasta el momento, súper bien, buena relación, y mi papá se ve bien", confesó.

"No más, por favor", insistió Steffi Méndez, quien destacó que si decide tener otro hijo, la familia que ha formado junto a Beatriz ya sumaría 10 retoños, sumando a los 6 de él y los 3 de ella de relaciones pasadas.

¿Y qué opina DJ Méndez?

El cantante, quien se encontraba tras cámara, salió al plató y reafirmó su deseo de tener otro hijo, aunque respetó los juicios que ha emitido su hija.

"Ella tiene derecho a su opinión, porque igual somos una familia numerosa, tiene hartos hermanos, la entiendo", aseveró.

Steffi intervino y le señaló, "yo creo que aún tienes mucho que entregar como papá, los más chicos tienen 15 y 13, y déjame recordarte cómo era cuando yo tenía 15".

Tras lo anterior, Leo Méndez fue consultado si es que la opinión de su hija lo hará reconsiderar su decisión, a lo que él contestó que sí. "La verdad que la opinión y la bendición de mi hija, en especial de Steffi, siempre ha sido muy importante. Tiene un peso su pensar y su sentir en mi vida", cerró.

