Influencer, modelo y no descarta trabajar en TV: Conoce a Antonia Casanova, la nieta de Eli de Caso

09 sept. 2022 - 17:00 hrs.

Cuando era apenas una niña, Antonia Casanova tuvo su primera experiencia televisiva en el extinto programa "Buenas tardes, Eli", que en ese entonces era animado por su abuela, Eli de Caso.

Ahora, a sus 21 años, la joven volvió a aparecer en pantalla. Esta vez, la hija de Yuyuniz Navas acompañó a su madre, a su tía Krishna de Caso y a su abuela para competir en un programa de trivias.

Respecto a este momento, Antonia señaló a LUN que no descarta trabajar en TV: "Igual me gustaría, me sentí cómoda. No descarto nada, ni ser actriz".

¿Quién es Antonia Casanova?

Antonia Casanova Navas, es hija de Yuyuniz Navas y Álvaro Casanova. Actualmente, cursa su primer año de diseño gráfico y se ha convertido en otra de las hijas de famosos chilenos que destaca como influencer en Instagram, donde suma más de 28 mil seguidores.

En su adolescencia, Antonia estuvo en una agencia de modelos y se codeó con otras figuras del mundo del espectáculo, como Kel Calderón. "Me dijeron que podía ser modelo talla XL, pero claramente no soy modelo de tallas grandes. Me gusta más trabajar con marcas e ir a eventos", declaró en 2019, cuando tenía 17 años.

Si bien pretende retomar su trabajo en las pasarelas, hoy en día intenta compatibilizar su vida como creadora de contenido con su carrera.

"Tengo que estudiar, dar pruebas, ir a la universidad, y además hacer fotos, grabar videos, comerciales. Entonces trato de organizarme harto, y ahora también ir a eventos de marcas, que es lo más entretenido de esto", explica.

Respecto a si sus miles de seguidores saben que es nieta de Eli de Caso, Antonia confiesa que "muchos me siguen por eso, pero también hay muchos que no lo saben. Cuando se enteran se sorprenden".

