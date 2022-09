¿Lo escupió? El gesto de Harry Styles que desata controversias en el estreno de "Don't Worry Darling"

El cantante Harry Styles se viralizó en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que parece escupir sobre el regazo de su compañero Chris Pine.

El curioso momento ocurrió el domingo en la noche durante el Festival de Cine de Venecia en medio del estreno de la nueva película "Don't Worry Darling".

Este fin de semana muchas estrellas de cine se dieron cita en el Festival de Venecia para los estrenos mundiales de producciones cinematográficas.

Entre la lista de películas estaba "Don't Worry Darling", en español "No te preocupes cariño", que genera muchas expectativas debido a que se considera que el guion es uno de las mejores propuestas para lo que resta de 2022.

La película es producida por Olivia Wilde, la actual pareja de Harry Styles y cuenta con Chris Pine, Florence Pugh, Gemma Chan y Timothy Simons como parte de sus actores principales.

Para el estreno mundial de la producción, los actores se reunieron en el famoso festival de cine.

En las imágenes que desataron la polémica se ve a Harry Styles llegar al auditorio y antes de sentarse al lado de su compañero Chris Pine, hace un gesto que todos interpretaron como un escupitajo.

Lo que alimentó más la idea de que realmente Stlyes escupió a Pine, fue la reacción de este último, quien sonríe de manera irónica y sorpresiva mientras mira en dirección al suelo, según reseñó el Daily Mail.

Sin embargo, no queda claro si realmente el actor y cantante escupió sobre su compañero, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado para aclarar o desmentir el incidente.

Algunos usuarios compartieron otro ángulo del video y aseguran que en este se ve que Styles escupe, pero no en dirección de Pine.

wtf why would he spit on him?😭 at this point you guys are just doing everything you can to make him look bad like its sad pic.twitter.com/LUr7dA5GXG