"Me hizo clic": El hábito que tomó Francesca luego que su hermana Claudia Conserva fuera diagnosticada de cáncer

31 ag. 2022

Hace algunas semanas, la conductora de televisión, Claudia Conserva, reveló que padece cáncer de mamas, el cual le fue hallado luego de una revisión de rutina.

Por lo anterior, decidió dejar la televisión, quedando su hermana, Francesca Conserva, como panelista y en ocasiones, animadora del programa que Claudia creó, llamado "Milf".

Los cuidados de Francesca Conserva

Fue en una de las ediciones de esta semana del programa, que Francesca reveló los cuidados que está tomando con su piel, tras el sorpresivo diagnóstico de su hermana.

Y es que la mujer confesó que no tenía el hábito de aplicarse protector solar en su rostro.

"Les voy a decir algo al ‘pan pan, vino vino’. Yo siempre he sido muy irrespetuosa con mi piel, todos los años me da insolación, iba al solarium y todo eso. Siempre me mofé de los consejos", señaló.

Motivada por la enfermedad de su hermana, cambió de actitud. "Hoy, con el diagnóstico que tiene ella, de una enfermedad que es cáncer, lo pienso dos veces antes de ponerme al sol", aseguró.

"Me hizo clic. Ahora me estoy poniendo un aceite con factor 4, ya es algo. Yo usaba acelerador, y de pasar eso, es un gran camino", cerró.

¿Es necesario usar protector solar?

Es importante destacar que las recomendaciones médicas apuntan a que las personas deberían aplicarse protector solar todo el año, al menos una vez al día.

Desde la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) recomiendan aplicarlo por lo menos cada dos horas, y aumentar el tiempo si es que estás sudando.

Por otro lado, si estás en una piscina o en la playa, una vez que salgas del agua, debes secarte el cuerpo para nuevamente aplicarte la crema protectora.

