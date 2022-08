"Ya tengo edad para sentar cabeza": Bruno Zaretti encontró polola tras dos años de soltería

28 ag. 2022 - 08:30 hrs.

Dicen que el amor tarda, pero llega. Así le pasó a Bruno Zaretti (36), el bailarín de Axé Bahía, quien tras dos años de soltero comenzó hace pocos meses una nueva relación.

Quien conquistó el corazón del brasileño es Sofía Bascuñán (24), estudiante de técnico en enfermería a quien conoció por primera vez en un evento el año 2019. Sin embargo, no fue hasta febrero de este año cuando se volvieron a encontrar, y poco a poco comenzaron la relación que es oficialmente un pololeo desde junio.

Según contó la feliz pareja a Las Últimas Noticias (LUN), la diferencia de 12 años de edad no ha sido problema, ya que se complementan bien gracias a sus gustos similares. Pese a que no viven juntos, comparten la mayor parte de su tiempo libre, como lo hicieron en unas recientes vacaciones en República Dominicana.

"Ya tengo edad para sentar cabeza"

Tras dos años de soltero, Zaretti fue claro en señalar que "ya tengo edad para sentar cabeza", por lo que su pedida de pololeo fue algo natural al sentirse "enamorado".

Sobre la relación, explicó que en Brasil no es una costumbre como en Chile preguntarle a una persona si quiere iniciar una relación, pero ante la insistencia de Sofía, cedió y le hizo una romántica propuesta.

"Le mandé un arreglo de flores muy grandes con la pregunta si quería estar conmigo y me respondió que sí. Ella siempre me preguntaba '¿Cuándo me vas a pedir pololeo si ya estamos saliendo hace rato?'", recordó.

"Pensé que era ególatra"

Respecto a las cualidades que les hicieron enamorarse el uno del otro, el bailarín explica que Sofía "es una chica sencilla, buena gente, buena energía, es ligerita de sangre y le gustan las cosas que me gustan a mí también. Por supuesto que es hermosa, inteligente, de familia".

Por su parte, la novia del brasileño tenía sus suspicacias en un principio, ya que pensaba "que era ególatra, que estaba en su pedestal, pero es todo lo contrario. Es trabajador y sencillo. Y muy cariñoso".

"Es humilde. Uno pensaría que es ególatra, pero no, es súper centrado y sensible", agregó la nueva polola de Bruno Zaretti.

