"Somos los inseparables": Wilma González recibió romántica propuesta de matrimonio en España

Una tierna petición de matrimonio fue la que le hizo a la modelo y exchica reality española Wilma González, su novio Nicolás Seguel.

Ambos se encuentran pasando unos días de vacaciones en España, país en el cual el ingeniero civil industrial decidió "pisar el palito" y pedirle la mano a Wilma.

Todo quedó registrado en un video que el profesional subió a sus redes sociales, en donde realiza un resumen de lo que fue la petición de matrimonio, desde el momento que compró el anillo hasta que González dio el "sí".

"Estos novios deben celebrar"

"La chica de mis sueños ha dicho que sí. Frente al Palacio Real de España, ha sido el momento más importante de mi vida, tal cual eres mi reina Wilma González y la chica que quiero para toda la eternidad, en esta vida y en la otra", partió escribiendo el hombre.

El ingeniero explicó que recibió ayuda de toda su familia e incluso de Noah, el hijo de Wilma. "Gracias, campeón, por estar presente en este momento tan especial, gracias por amarme tanto", agregó.

Luego se deshizo en elogios para Wilma, a quien le dedicó un largo párrafo, en el cual se puede leer: "Mi vida hermosa, eres mi chica, mi guerrera, mi partner, mi consejera, mi apoyo, mi razón que tengo día a día de existir. Gracias amor por todo, doy gracias a la vida por hacerme sentir cada segundo de que tú, tú y siempre tú, eres quien me deja loco y embobado".

"Te amo con todo mi corazón, a día de hoy me colocas nervioso cuando me miras, el que me digas que soy tu guapo, todo el amor que siento tuyo hacia mí, se nota, pero es que vamos", añadió.

Para cerrar la publicación que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios, señaló que "somos los inseparables, los siameses, los pegotes, las almas gemelas que somos tú y yo Wilma González Mendoza, y ahora bien, a preparar la boda, mi vida. Que estos novios deben celebrar".

