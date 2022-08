A 23 años de haber formado t.A.T.u. con Julia Volkova: Así luce hoy la cantante rusa Lena Katina

24 ag. 2022 - 08:00 hrs.

A comienzos de los 2000, un dúo de cantantes rusas revolucionó la escena musical. Hablamos de t.A.T.u., agrupación conformada por Julia Volkova y Lena Katina.

El productor de la banda, Ivan Shopalov, se encargó de lanzar a la fama a, en ese entonces, jóvenes promesas de la canción con pegajosas melodías que aún suenan al día de hoy como "Not gonna get us" y "All the things she said".

Además de sus voces, algo que llamaba la atención entre sus fanáticos eran las constantes insinuaciones sexuales y afectivas que tenían la una con la otra en los escenarios y videos musicales, que hacían creer que eran pareja.

No obstante, con el tiempo, se conoció que esta fue solo una estrategia de marketing, ya que a las dos las unía solamente un frágil vínculo de amistad.

Decimos "frágil", porque en 2011 se separaron, lanzando incendiarias declaraciones la una contra la otra, agotadas de los constantes roces que existían entre ambas.

¿Qué pasó con Lena Katina?

Tras la separación del dueto, Lena Katina inició una carrera como solista, destacando con canciones como "Never forget", "An invitation" y "Who I am". Asimismo, en 2011 colaboró con el grupo Belanova para su canción Tic Toc

Además de la música, ha estado de forma activa colaborando con la comunidad LGBT+, siendo filántropa para varias comunidades que velan por los derechos de las personas de la diversidad sexual.

En cuanto a su vida personal, se convirtió en madre de un niño al cual bautizó con el nombre de Aleksandr Aleksandrovich, fruto de su romance con el músico esloveno Sasha Kuzmanovic.

Este 2022, Lena y Julia Volkova superaron sus diferencias y anunciaron un nuevo concierto para este 3 de septiembre en Minsk, marcando así su regreso a los escenarios.

Así luce hoy Lena Katina

