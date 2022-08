Connie Achurra muestra el resultado de su reducción mamaria: "Me siento mucho más cómoda"

22 ag. 2022 - 14:00 hrs.

A mediado de junio, la destacada cocinera nacional, Connie Achurra, reveló que por primera vez se sometió a una cirugía plástica. Se trataba de una reducción mamaria, algo que "siempre había querido".

En ese entonces, explicó que la razón que la llevó a operarse no tuvo que ver con lo estético, sino que con otras complicaciones de salud que la estaban afectando. "El dolor de espalda ya me tenía loca, así que supercontenta, porque todo salió bien", manifestó.

Historia de Instagram de Connie Achurra.

"Me siento mucho más cómoda"

Ahora, a dos meses de entrar a pabellón, la chef mostró a través de serie de imágenes en su cuenta de Instagram el gran resultado que tuvo y detalló los cambios que esto conllevó en su vida.

"Hace unos días cumplí 2 meses desde mi reducción mamaria y na po, estoy feliz y satisfecha, pasé de copa D (o un poquito más) a copa B", partió contando.

Asimismo, señaló que el proceso de recuperación ha sido fácil y que no ha presentado dificultades a raíz la intervención. Eso sí, aprovechó de hacer una aclaración.

"No les voy a decir que me cambió la vida o que hay un antes y un después, pero me siento muuuucho más cómoda", indicó.

Además, contó los efectos de la cirugía en su cuerpo. "Disminuyeron los dolores de espalda y también me han bajado harto las jaquecas, así que algo tenía que ver con la postura. Incluso estaba pensando empezar a usar unas inyecciones para las migrañas y creo que ahora no va a ser necesario", señaló.

En este sentido, Achurra expresó su felicidad por su transformación, "pucha que cosa más rica poder andar sin sostenes". Finalmente, entregó una serie de recomendaciones a quienes estén pensando en operarse.

"Es la primera operación de mi vida, el que el consejo es que lo hagan con calma, busquen un doctor que les dé confianza, háganlo en un lugar seguro y de verdad que la recuperación es suuuuuper amigable, con poco dolor y rápida", sentenció.

