Lisandra Silva mostró cómo quedó decorada la pieza de su hija Léiah: Optó por papel mural en vez de pintura

21 ag. 2022 - 15:00 hrs.

Con la llegada de su segunda hija, Léiah, la empresaria e influencer cubana Lisandra Silva, comenzó una serie de remodelaciones en su departamento para darle un mejor hogar a sus dos hijos pequeños.

La pieza de Léiah

La transformación, que incluyó cambios en los colores de las paredes, muebles y decoración, también alcanzó las habitaciones de sus retoños. Anteriormente, la modelo mostró el resultado del dormitorio de su primogénito Noah y ahora fue el turno la bebé.

Durante este jueves 18 de agosto, la celebridad compartió una serie de imágenes mediante las stories de su cuenta de Instagram, donde dejó ver cómo quedó la pieza de su hija.

En la secuencia se ve el diseño de papel mural infantil que abarca cada una de las paredes, el cual cuenta con bellos dibujos de animales y un fondo celeste con nubes.

Además, la modelo optó por una cajonera blanca sobre la que colocó un mudador rosado con detalles de madera y un espantacuco con forma de conejo.

"Miren qué lindo quedó! Muy buena calidad y muy profesionales", escribió sobre el post en que rocomendó el servicio de la papelería.

Revisa las imágenes

¿Por qué no muestra la cara de Léiah?

Hace algunas semanas, Lisandra realizó una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus miles de seguidores. Una de las consultas que recibió fue: "¿Cuándo conoceremos a la princesita Léiah?", a lo que ella se sinceró y contestó que no lo hará por ahora.

"Muchos me preguntan por qué no muestro su carita (la de Léiah) y la verdad es que no siento la necesidad de mostrarla. Tomamos esa decisión antes que naciera. Y creo que es lo mejor para ella. Estoy completamente enamorada", aseveró.

La respuesta la dio sobre una imagen en donde aparece la pequeña recostada sobre la cama, con la cara tapada con un emoji de corazón blanco.

