"Es la raja afrontar el tema": El mensaje de Pamela Díaz a Jean Philippe Cretton tras sincerarse sobre su depresión

16 jun. 2022 - 18:00 hrs.

Varias celebridades chilenas se sumaron a los múltiples mensajes de apoyo para Jean Philippe Cretton, quien a través de un video, publicado vía Instagram, se sinceró sobre los efectos que ha tenido la depresión en su vida.

En el registro, el periodista detalló frente a la cámara lo difícil que ha sido lidiar con esta enfermedad, que poco a poco ha ido deteriorando su salud mental. Si bien remarcó que actualmente está viviendo un buen momento a nivel personal y laboral, declaró que se siente triste y desmotivado frente a sus actividades diarias.

Todo sobre Jean Philippe Cretton

Todo sobre Pamela Díaz

"Me está costando mucho trabajar, me está costando sacar programas al aire y es bien paradójico porque en el programa que estoy ahora está teniendo muy buenos resultados. Pero me cuesta mucho, me cuesta levantarme, me cuesta ir, me cuesta conversar, me cuesta hablar", reconoció.

El mensaje de Pamela Díaz

A raíz de lo anterior, los seguidores del comunicador, su círculo más cercano y diversas figuras del espectáculo nacional se hicieron presentes en la sección de comentarios. Entre ellos también su pareja, Pamela Díaz.

Pese a estar fuera del país debido a compromisos laborales, "La Fiera" le dejó un mensaje a Cretton, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años, en el que le expresó su cariño y respaldo.

“Encuentro que es la raja afrontar el tema de la salud mental, un temazo. Apoyo máximo mi amol", manifestó la animadora.

Frente a esto, varios usuarios reaccionaron a las palabras de Díaz, remarcando la importancia de la ayuda en este complejo momento que está atravesando el también músico.

"Tu apoyo es fundamental, hermosa pareja", "apóyalo, Pamelita, por favor", "es tan difícil tener ánimo y tú eres una mujer llena de energía", fueron algunas de las respuestas que recibió Díaz.

Revisa el mensaje de Pamela y el video de Jean Philippe

Todo sobre Famosos chilenos