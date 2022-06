"Me amo, te amo, siento": Nathalie Vera sorprende con divertida imitación de mujer viral que "habla" idioma alienígena

16 jun. 2022 - 12:00 hrs.

Un divertido momento fue el que protagonizó la actriz venezolana Nathalie Vera, quien se hizo conocida en Chile tras su participación en la teleserie de Mega, "#PobreNovio".

La joven se ganó el cariño de la audiencia con su interpretación de Génesis en la ficción, y actualmente es toda una influencer en plataformas digitales como Instagram, donde suma más de 157 mil seguidores.

Durante las últimas horas, Nathalie sorprendió a sus fanáticos con su particular imitación de Mafe Walker, una mujer colombiana que se convirtió en viral tras asegurar que habla en "idioma alienígena" y que hizo "contacto" con extraterrestres en vivo y en directo, esbozando frases inentendibles.

"Llamen a Trina"

A través de la red social, donde suele compartir contenido creado por ella misma, Vera aprovechó de promocionar su nuevo proyecto musical, una canción de desamor llamada "Tarde" que se estrenó este jueves.

En este contexto, hizo una especial petición a los usuarios: "Yo quiero con todo mi corazón que hagamos un trend de TikTok con mi canción, porque está súper buena", señaló en un video publicado mediante el formato stories.

Pero tras escuchar los distintos videos que realizó explicando su idea, la actriz confesó que "tengo como más de cinco minutos riéndome", ya que recordó el particular lenguaje de la "gurú intergaláctica".

"Dije que quería con todo mi corazón y yo ya no puedo decir eso sin pensar en 'me amo, te amo, siento, me abro, siento, llamen a Trina'", expresó, tal como lo ha hecho Walker en los múltiples registros que circulan en Internet.

Posteriormente, adjuntó uno de los clips que publicó la mujer en TikTok, donde aparece intentando contactarse con seres de otros planetas, para que pudieran apreciar su actuación.

