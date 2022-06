"La tele nos dio la espalda": Christell Rodríguez recuerda el polémico episodio del "dolor de guatita"

15 jun. 2022 - 10:00 hrs.

Uno de los episodios más recordados de la carrera de la cantante chilena Christell Rodríguez, hoy de 24 años, guarda relación con el polémico "dolor de guatita" que sufrió sobre un escenario en 2004, cuando lideraba en las listas de éxitos nacionales con su hit "Mueve el ombligo".

En uno de sus tantos shows que dio durante ese año, cuando solo tenía 6 años, interrumpió su presentación para decirle a sus padres, que se encontraban atrás del escenario, que sentía dicho malestar estomacal, a viva voz con su micrófono. Sin embargo, su padre la instó a seguir cantando.

Lo anterior quedó grabado y circuló en varios medios de comunicación, y sus progenitores quedaron al centro de la polémica, acusados incluso de explotación laboral infantil.

Sobre este episodio, Christell conversó en un programa de CHV, en donde reveló cómo abordaron en familia las semanas que estuvieron en el "ojo del huracán" mediático.

"Fue una tontera"

"A ningún padre le gustaría que lo cuestionaran en la forma que está criando a su hijo. En la forma que está apoyando a sus hijos. Eso lo hicieron con mi familia, lo hicieron de una forma muy fea. A tal punto en que se involucraron entes del Gobierno", recordó.

Cabe recordar que en ese entonces, algunos parlamentarios vieron la situación e incluso consideraron la creación de la "Ley Christell", para prohibir el trabajo infantil.

Si bien su familia fue material para diferentes programas, Christell rememoró que esas semanas sus padres se encargaron de que ella no supiera mayores detalles de lo que acontecía.

"Yo no sabía nada, yo seguía tranquila. Ahora grande me doy cuenta de todo lo que significó y, en realidad, admiro a mis padres por su manejo, por su templanza y me hace valorarlos aún más", reconoció.

Con la distancia de los años, Christell aseguró que la polémica "realmente fue una tontera", y reiteró además el apoyo a su familia. "Nosotros siempre hemos sido muy unidos, muy de conversar las cosas (...) Creo que finalmente fue algo que la televisión de alguna forma nos dio la espalda", cerró.

