"Me soporta, que es lo importante": José Antonio Neme revela detalles de su misterioso novio

11 jun. 2022 - 14:15 hrs.

Desde hace unos meses, el periodista del matinal de Mega, José Antonio Neme, "muestra" a su pareja ante sus más de 500 mil seguidores de Instagram, aunque dicha persona siempre ha mantenido su rostro cubierto.

Tres años lleva el comunicador en esta relación y ha decidido mantenerlo alejado del público. "Encuentro que no es relevante... Yo, en general, no me siento cómodo exponiendo mi relación ni agradeciéndole el amor a través de internet", explicó.

Sin embargo, el conductor de "Mucho Gusto", ahora se ha mostrado más abierto a conversar sobre su relación amorosa, pero con la intención de explicar sus razones por las cuales prefiere separar su vida privada de la pública.

"Está bien y funciona"

En su reciente participación en el programa de Vivi Kreutzberger, en el canal TV+, entregó detalles importantes sobre este misterioso hombre y aprovechó de reflexionar sobre su perspectiva del amor. "Yo soy muy malo para hablar del amor en primera persona... me parece que es super irrelevante", dijo.

Respecto a su intento de evitar la exposición de su pareja al mundo televisivo, fue enfático al decir que "cuando uno expone demasiado, como que desnaturaliza la intimidad, y las parejas están asociadas a la intimidad, desde mi óptica".

"Creo que es algo íntimo, y cuando tú lo íntimo lo publicas, lo destruyes, entonces soy muy cuidadoso de eso. Él no tiene nada que ver tampoco con este trabajo", añadió.

Según anunció el mismo Neme, con su pareja está desde hace 3 años y se conocieron en un gimnasio.

"A él no le gusta mucho (el mundo de la TV), no tiene interés en este negocio ni nada, entonces yo no lo puedo obligar a participar en ninguna parte de mi vida (...) está muy bien, muy cómodo. Hay cosas que entiende de la televisión, otra que no logra entender, como muchos de nosotros", explicó.

Si bien el periodista no dio muchos detalles más sobre su relación, de alguna forma dio por terminado el tema diciendo que "está bien y funciona. Y me soporta, que es lo más importante".

