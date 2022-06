Piqué estaría sorprendido por decisión de Shakira de separarse: Prensa española dice que no habría existido infidelidad

11 jun. 2022 - 09:00 hrs.

Sorprendido. Así estaría el futbolista Gerard Piqué, luego que el equipo comunicacional de Shakira enviara a la prensa hace algunos días el anuncio que confirmó que la relación de 12 años entre ambos llegó a su fin.

Fue en un programa español llamado "Viva la Vida" donde revelaron los pormenores de la decisión, la cual habría sido de forma unilateral de parte de la cantante, sin que existiese una infidelidad de parte de él.

Todo sobre Shakira

"Están muy sorprendidos"

El periodista del citado espacio, José Antonio Avilés, reveló que "alguien muy, muy cercano a Piqué me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad por su parte. Están muy sorprendidos con la ruptura y con el comunicado que Shakira ha enviado".

Asimismo, el reportero aseguró que los dos habían acordado, hace tres años, ser una pareja abierta, revelando cuáles habrían sido los alcances de dicho trato.

"Su acuerdo habría sido, tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja", aseveró.

Shakira y Gerard Piqué juntos

Recordemos que el pasado sábado 4 de junio, la agencia de comunicación de Shakira informó a la prensa, tras días de rumores, que el romance de la colombiana con el catalán llegó a su fin.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", es parte de lo que reza el escrito.

"Algo previsible"

Lucy Mebarak, la hermana de la intérprete de "Rabiosa", conversó con el medio Europa Press durante este fin de semana, para asegurar que aún no tenía una conversación directa con ninguno de los involucrados. "No los he visto, no vivo en España. Soy la hermana, pero no sé nada todavía".

Aun así, se le consultó sobre cómo era la relación de Shakira con Piqué y si es que se veía venir esta drástica decisión de separarse tras 12 años, a lo que la hermana confesó que "era algo previsible" y que "posiblemente" pronto iba a terminar.

Asimismo, se le preguntó por el paradero actual de la cantante y cómo se encontraba sentimentalmente, siendo evidente el delicado momento de su vida.

"Está recuperándose, está fuera del país", dijo la mujer, aunque también expresó que es muy probable que pronto vuelva a España.

Todo sobre Famosos