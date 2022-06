"No me he sentido bien": María José Quintanilla explica por qué ha estado ausente en redes sociales

06 jun. 2022 - 11:00 hrs.

Durante los últimos días, la cantante y conductora de televisión María José Quintanilla se había ausentado de redes sociales, donde constantemente se encuentra actualizando a sus fanáticos sobre sus proyectos musicales.

Según explicó la popular intérprete de canciones como "Fue difícil", mediante el formato stories de Instagram, este alejamiento de las plataformas digitales tuvo que ver con que estaría atravesando un complicado momento de salud.

Así lo dejó entrever en un breve mensaje que la animadora compartió el pasado domingo con sus más de 1,4 millones de seguidores. "Si no contesto es porque no me he sentido muy bien, este finde", partió contando en la publicación.

Si bien Quintanilla no entregó detalles sobre la afección que estaría padeciendo, señaló que prefiere enfocarse en su recuperación.

"Me estoy cuidando. Nada grave, pero hay que escuchar a la cuerpa", sentenció en el texto, escrito sobre un fondo negro.

"Aprendí a soltar"

Recientemente, María José se refirió al gran momento que se encuentra viviendo a nivel personal y subió una sentida reflexión a su perfil sobre su proceso de autoaceptación, el cual vinculó con su carrera profesional.

"Hoy en el estudio pude ver lo mucho que he crecido y lo difícil que ha resultado para mí, por lo insegura que me sentía, hasta que aprendí a soltar", indicó en una de sus stories.

En un segundo post, remarcó la importancia de "revisar y darle tiempo a esos momentos buenos y lindos, son tan efímeros, que tienes que disfrutarlos, hacerte ese regalo de respirar profundo y decir 'dale, voh podí' (sic)".

"Regálate ese momento, cuesta y pucha que cuesta, pero cuando lo hagas acudirás a ese recuerdo cuando las cosas se pongan grises. Así que dale. Porque luchando, estudiando y con esfuerzo podrás sentirlo", concluyó.

