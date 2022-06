"Era algo previsible": Hermana de Shakira habla tras la confirmación de la separación de la cantante

05 jun. 2022 - 14:00 hrs.

No han parado de salir a la luz nuevos antecedentes sobre la separación de Shakira con Gerard Piqué, y los medios de comunicación han hecho lo posible por llegar a uno de los protagonistas de esta mediática relación.

Sin embargo, poco se ha confirmado más allá del breve comunicado de prensa que dieron a conocer, generando aún más curiosidad al respecto.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía el texto.

No obstante, la familia de la cantante si tenía algo que decir sobre la ruptura de Shakira.

Lucy Mebarak, la hermana de la intérprete de "Rabiosa", fue quién conversó con el medio Europa Press para asegurar que aún no tenía una conversación directa con ninguno de los involucrados. "No los he visto, no vivo en España. Soy la hermana, pero no sé nada todavía".

Aun así, se le consultó a Lucy sobre cómo era la relación de Shakira con Piqué y si es que se veía venir esta drástica decisión de separarse tras 12 años, a lo que la hermana confesó que "era algo previsible" y que "posiblemente" pronto iba a terminar.

Asimismo, se le preguntó por el paradero actual de la cantante y cómo se encontraba sentimentalmente, siendo evidente el delicado momento de su vida.

"Está recuperándose, está fuera del país", dijo la mujer, aunque también expresó que es muy probable que pronto vuelva a España.

