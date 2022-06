"Estaba muy enamorado": José Antonio Neme confiesa dolorosa infidelidad que le costó una relación

03 jun. 2022 - 18:30 hrs.

Durante este viernes, el panel de "Mucho Gusto" comentó la polémica que envuelve a Shakira y su pareja, Gerard Piqué, después de una supuesta infidelidad por parte del futbolista. Fue en ese contexto, que José Antonio Neme se sinceró sobre un amor del pasado al que traicionó.

En la conversación, el periodista reveló que vivió una experiencia similar, la cual tuvo un triste desenlace. "A mí me pasó que una vez fui infiel", dijo de entrada, argumentando que "hay gente que necesita ese vértigo, esa coquetería que se va perdiendo en las relaciones largas".

Sobre dicho episodio recordó que "tenía una relación muy bonita, estaba muy enamorado. Tenía muchas ganas de que funcionara y por culpa de esa rutina pequé. Señor, he pecado", contó, ante la mirada atenta de sus compañeros.

El animador detalló que en ese entonces prefirió no contarte la verdad a su pareja, ya que "fue un momento de debilidad" y no quería provocar un conflicto. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

"Sufrí tanto"

Resulta que su secreto fue descubierto varios meses después, cuando se fueron de vacaciones. "Pensé que había pasado piola, nos fuimos de viaje, tuvimos una discusión y me dijo 'además me fuiste infiel'", señaló Neme, remarcando que esta última frase lo dejó completamente descolocado.

"Fue una encerrona emocional. Me recorrió una electricidad por dentro", expresó sobre el momento. "Me dijo 'sí, yo lo sé, y no me des explicación porque sé todo lo que ocurrió'", continuó.

Resulta que el hombre en cuestión rompió el silencio y le explicó cómo se enteró del engaño. "'Anteayer estábamos en tal hotel, fuiste a ducharte, el celular quedó sin clave sobre el velador y entré a tu Instagram’, él quería encontrar algo", relató el comunicador.

Finalmente, José Antonio confesó que pidió disculpas en múltiples ocasiones, pero pese a todos sus esfuerzos nunca lo perdonaron. "Yo sufrí tanto, tanto, tanto, que nunca más volví a ser infiel. Perdí algo muy preciado porque yo estaba muy enamorado de él, quería casarme", lamentó en su mea culpa.

