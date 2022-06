"Perdí el equilibrio y salí volando": Anastasia, la rusa de "Manos al fuego", relata grave accidente en bicicleta

01 jun. 2022 - 09:00 hrs.

Un accidente en bicicleta sufrió la rusa de "Manos al fuego", Anastasia Zimnikova. La conocida influencer circulaba este lunes por la tarde en las calles de Santiago cuando, al parecer, tropezó y perdió el equilibrio, golpeándose contra el pavimento.

"Estaba viajando por Ñuñoa de regreso a casa. Como la calle estaba concurrida, me subí a la vereda, andando lento para no molestar a los peatones. Estaba oscuro y al parecer me tropecé", adelanta la rusa en conversación con LUN.

Sobre las causas del "tropiezo", sugiere que "fue algún obstáculo que apareció, no sé qué fue, perdí el equilibrio y salí volando".

"Parecía película de terror"

Anastasia cuenta que todo fue muy rápido al momento de tener el accidente: "Me pegué con alguna parte del manubrio en la ceja antes de caer, todo fue muy rápido. El tema es que empecé a sangrar mucho, parecía película de terror".

Posteriormente, fue al hospital donde demoraron cuatro horas para hacerla pasar y luego otras tres horas en atenderla. "Igual valió la pena, me hicieron un scanner donde se comprobó que no tenía ninguna fractura, solo me pusieron un parche curita", recuerda.

El casco la salvó

Por ello, reconoce que si no hubiese tenido el casco puesto, probablemente estaría contando otra historia. La rusa, tal cual muestra en su Instagram, quedó con un moretón en uno de sus ojos.

"Tengo un casco regalón, que también uso con mi scooter. Se le ve un abollón al frente, estoy segura que el casco evitó una situación mucho más grave. Podría haberme roto la cabeza", dice la influencer.

Sobre ello, reconoce que hizo una investigación y aunque consideraba que habían cascos con un alto precio, es preferible pagar ello, antes que una operación: "Estando en la máquina de scanner pensaba que ni el casco más caro cuesta más dinero que una operación en la cabeza".

Finalmente, agrega que, gracias al uso de este elemento de protección, "tengo un chichón en la cara, pero es solo eso. Sin casco, no estaría trabajando, ni feliz".

Todo sobre Tendencias