Este sería el último deseo de Raquel Argandoña tras quiebre entre sus hijos: "Si me dijeran te quedan dos meses..."

Fue durante el 2020 cuando Kel Calderón (31 años) estuvo en boca de la opinión pública luego del escándalo judicial que protagonizó su hermano Nano Calderón, quien fue acusado de parricidio frustrado por su padre Hernán, conflicto en el cual ella tomó partido por su progenitor.

Sin embargo, su madre Raquel Argandoña (62 años) apoyó a su hijo, generando un profundo quiebre entre ellos.

Ahora, la presentadora de televisión se refirió a la situación actual en la que se encuentra su familia y se sinceró sobre la relación que mantiene con la influencer.

"Mi familia se rompió hace dos años"

Argandoña fue una de las invitadas al programa "Podemos Hablar", donde entregó detalles de su vida personal y el conflicto entre sus descendientes.

“Mi familia se rompió hace dos años. Éramos cuatro y ahora se dividió en dos”, recordó sobre el polémico episodio. En este sentido, aseguró que, desde entonces, "me he tratado de acercar muchas veces a una persona, pero no ha habido caso", refiriéndose a Kel.

Pese a sus intentos por recomponer los lazos con la egresada de derecho, reveló que hasta el momento no ha podido concretar una reconciliación, algo que la tiene agotada.

"Llega un minuto en que dices basta, la persona sabe dónde vivo, sabe que si algo le pasa siempre voy a estar ahí, pero yo no puedo seguir mendigando amor", expuso.

Agregó que probablemente su hija "lo va a entender cuando sea mamá. Yo lo único que pido es que cuando lo entienda no sea tarde... Tengo derecho a vivir mi vida".

Asimismo, sorprendió a los presentes con una particular petición: "Si a mí me dijeran, '¿sabes qué? Tienes cáncer. Te quedan dos meses', lo que más pediría yo es que mis dos hijos vuelvan a ser hermanos. Lo demás me da exactamente lo mismo".

