"Te has ganado mi corazón": El romántico mensaje de Marité Matus a Camilo Huerta que logró un 'like' de Arturo Vidal

25 may. 2022 - 12:00 hrs.

Uno de los romances más consolidados del espectáculo chileno es el que componen la influencer Marité Matus con el exchico reality y actual preparador físico, Camilo Huerta.

En horas de la mañana de este miércoles 25 de mayo, Matus subió una tierna publicación, en donde celebra un año de pololeo con Huerta, el cual conmovió a sus fans e incluso al mismísimo Arturo Vidal, quien recordemos es el exmarido de Marité.

"Te has ganado mi corazón"

A su cuenta de Instagram, la chilena subió una publicación de dos imágenes, en donde aparece sentada en el pasto junto a Camilo, a punto de darse un tierno beso.

En la descripción apuntó: "No sé muy bien cómo empezar, porque solo de imaginar lo que me gustaría escribirte, me emociono... Te diría tanto, pero lo primero y principal, es darte las gracias".

"Gracias por hacerme sentir la mujer más especial del mundo, por mirarme de esa manera tan única, tan tú. Gracias por las risas, por las comidas tan ricas que me haces, gracias por enseñarme un mundo nuevo. Contigo he comenzado una vida nueva, una vida llena de amor, de realidad, honestidad, una vida donde disfrutar de ella es lo principal", agregó.

Marité destacó que "contigo soy feliz aquí y donde sea. Contigo los días son más dulces, más bonitos... Gracias por estos 365 días de ilusión, emoción y amor. Te has ganado mi corazón por siempre y lo más bonito es ver que también tienes el corazón de los que más quiero".

"Gracias amor por regalarme esta nueva vida, por ser el compañero que nunca pensé que podría tener, es que ni inventándote me habrías salido tan bien. Felices 365 días, mi amor, mi vida", cerró.

El posteo logró en menos de una hora más de 20 mil likes y decenas de comentarios de personas que quedaron maravilladas con la declaración de amor. Uno de los que le dio "me gusta" fue Arturo Vidal, comprobando así la buena relación que tienen como expareja.

Like de Arturo Vidal en la publicación

