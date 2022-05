Inspirado en el pueblo mapuche: Así fue el traje típico que lució Cecilia Bolocco en el Miss Universo de 1987

25 may. 2022 - 08:00 hrs.

Uno de los momentos menos recordados de la noche del 26 de mayo de 1987, jornada en que Cecilia Bolocco hizo historia ganando el Miss Universo, corresponde al momento en que desfiló luciendo el traje típico.

Modelar el traje típico es uno de los momentos más esperados del certamen, en donde las aspirantes, junto a sus diseñadores, sacan toda su creatividad para contar una historia tradicional del país, a través de la vestimenta.

El traje típico de Cecilia Bolocco

No es mucho lo que se habla del traje típico que lució Cecilia Bolocco esa noche. De hecho, no son pocos los que derechamente no recuerdan que vistió la chilena para esa prueba.

Si eres de ese grupo, aquí te refrescamos la memoria. Para ese día, Cecilia se inspiró en uno de los pueblos originarios con mayor historia en Chile: el mapuche.

El diseñador del vestido, Marco Correa, mezcló la vestimenta tradicional de las mujeres mapuche con una ceñida túnica que delineaba su cuerpo, la cual tenía un tajo en su pierna izquierda.

De acuerdo a una publicación en Facebook del Museo de la Moda, ese fue el "toque sexy" que pensó el diseñador, el cual acompañó con joyas de plata típicas de dicho pueblo.

En las fotos, se puede ver a Cecilia Bolocco luciendo unos grandes aros que le llegaban hasta los hombros, junto a un turbante negro con rojo, decorado con joyería.

Para la ocasión, Cecilia fue maquillada de forma sencilla, resaltando por sobre todo sus ojos que estaban delineados en su parte inferior.

