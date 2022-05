Coldplay anuncia nuevo concierto en Chile: Conoce cuándo comienza la venta de entradas

La productora DG Medios, a cargo de los conciertos de Coldplay en Chile, anunció de manera sorpresiva que los británicos darán un cuarto concierto en el país en el contexto de su gira mundial, "Music of the Spheres".

Al igual que los otros tres recitales, este tendrá lugar en el Estadio Nacional y será el día 20 de septiembre, dando así inicio a los otros shows que serán el 21, 23 y 24 del mismo mes, los cuales ya se encuentran totalmente vendidos.

Cabe destacar que la popular cantante y exmiembro de Fifth Harmony, Camila Cabello, los acompañará como telonera en los espectáculos.

Extra shows just announced for Colombia, Chile & Argentina!



16 Sept - Bogota, Estadio El Campín

20 Sept - Santiago, Estadio Nacional

01 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



Tickets on sale tomorrow (Buenos Aires) & Friday (Bogota and Santiago). #MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/aJDkPXb3g8