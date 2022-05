"Me aterroriza mi imagen": La inesperada confesión de Dove Cameron que preocupa a todos sus fans

21 may. 2022 - 18:00 hrs.

Tener una prometedora carrera en el mundo de la actuación y la música no lo es todo para Dove Cameron. Con apenas 26 años, la artista atraviesa por uno de los peores momentos de su vida.

La chica de ojos verdes no es tan feliz como cualquiera podría intuir y, a través de un emotivo texto, que publicó en su cuenta de Instagram, compartió un duro testimonio en el que admitió que está luchando contra ella misma.

¿Qué es disforia, el trastorno que afecta a Dove Cameron?

La protagonista de la serie de Disney Channel “Liv y Maddie” publicó una serie de fotografías en las que aparece frente a un espejo con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar.

Admitió que sufre de depresión y disforia, un trastorno de salud mental que, según el portal Medline Plus, genera una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando la persona no se siente a gusto con su identidad.

“Últimamente he estado luchando con el concepto de mí misma, mi relación interna con quien sé que soy y mi yo externo perceptible que siento que nunca he conocido pero que otras personas parecen conocer”, comenzó el conmovedor mensaje.

“He estado cubriendo los espejos últimamente. Me he estado sintiendo mal con la ropa que solía hacerme sentir hermosa. He estado llorando mucho, a veces aterrorizada por mi identidad e imagen. No sé si alguna vez he parado lo suficiente como para conocer quién soy fuera de la lucha o huida”, señaló abiertamente sobre lo que está viviendo.

“Siento que debo ser otra cosa”

La actriz y cantante estadounidense admitió que no se siente a gusto con su verdadero “yo” y su identidad y señaló cómo las normas de la sociedad y la constante exposición en las redes sociales han abierto una brecha entre ambos.

“Siempre han sido diametralmente opuestos y solo ha habido espacio para que uno a la vez ocupe mi vida. nunca he sido capaz de hacer que se tomen de la mano y me doy cuenta a medida que envejezco”, dijo.

“Siento que debo ser otra cosa si me van a permitir estar aquí y realmente quiero estar aquí contigo, con mi yo, al que conozco como un hijo y amo profundamente”.

Todo sobre Famosos