"Me triplicaron las fuerzas": Daddy Yankee envía emotivo mensaje a sus fanáticos chilenos por exitosa venta de entradas

19 may. 2022 - 17:00 hrs.

Éxito total fue la venta de entradas para el regreso de Daddy Yankee a Chile. Durante este jueves los fanáticos del artista puertorriqueño agotaron los tickets para los tres conciertos agendados para este 2022.

Recordemos que "The Big Boss" informó durante marzo que tras 32 años de trayectoria artística era el momento alejarse de los espectáculos y dedicarse a otros proyectos. De esta forma, "La Última Vuelta World Tour", será su gira de despedida.

Los próximos 27, 28 y 29 de septiembre la voz de "Gasolina" promete hacer bailar a quienes durante horas esperaron su turno en la fila virtual para tener un lugar en uno de los tres shows que se llevarán a cabo en el Estadio Nacional.

"Me triplicaron las fuerzas"

Frente a esto, el cantante grabó un video en el que envía un cariñoso mensaje a su fanaticada chilena, mediante su cuenta oficial de Twitter.

"Bueno, estoy aquí ensayando, preparándome para la gira y me acaban de dar esta noticia. Increíble más de 1 millón de personas haciendo fila para los conciertos", partió diciendo el reggeatonero desde la sala de ensayo.

"Gracias mi gente de Chile, vamos a cantar Legendaddy (su último álbum), vamos a hacer historia por allá, vamos a disfrutar de esos grandes éxitos que ustedes han hecho sus favoritos. Los amo muchísimo, salud y vida para toda mi gente", continuó en el registro que rápidamente se comenzó a viralizar en la plataforma.

Sin embargo, no se quedó ahí y en una segunda publicación expresó nuevamente su emoción: "No lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. LOS AMO", sentenció.

