Quiere un hombre más joven: La "Chilindrina" busca una pareja tras quedar viuda hace tres años

17 may. 2022 - 21:30 hrs.

La actriz tras la recordada "Chilindrina" de "El Chavo del 8", María Antonieta de las Nieves, reveló públicamente que se encuentra en búsqueda del amor.

Desde hace 3 años que María Antonieta se encuentra viuda, luego que su marido tras 48 años, Gabriel Fernández, falleciera producto de una agresiva neumonía.

Busca un hombre más joven que ella

En una entrevista con el medio TV y Novelas, la mexicana de actuales 72 años aseguró estar dispuesta a una nueva relación, tras el largo duelo que hizo luego del fallecimiento de su marido.

"Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo; decía que, de suceder, luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión. Fue un año que se me pasó rápido porque no me di cuenta de nada; pero al siguiente año dije ‘¡Dios mío! ¿Pero quién es este esqueleto que estoy viendo en el espejo?’ Había perdido 10 kilos", recordó.

La actriz reveló que ahora se encuentra en condiciones de retomar su vida amorosa. "Me encantaría conocer un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada", aseveró.

El anuncio lo hizo a través de la entrevista, ya que reconoció que no es asidua a ir de fiestas ni tampoco a salir a encuentros con amigas. Usar aplicaciones de citas es una opción que descartó de plano en la conversación.

"¡Ay no, qué horror! Me da mucho miedo. Además, la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero. La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones", cerró.

