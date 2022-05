"A ver cuánto me dura": Mónica Godoy sorprende con cambio de look

07 may. 2022 - 17:25 hrs.

La actriz chilena, Mónica Godoy, reconocida por su participación en las teleseries "Sucupira" y "Aquelarre", entre otros, sorprendió en redes sociales al mostrar un cambio de look, en el que dejó ver una gran transformación en su cabello.

A través de su cuenta de Instagram, la también productora compartió recientemente con sus más de 641 mil seguidores una fotografía, en el que dejó en evidencia el cambio de color que le hizo a la melena castaña que tenía hasta ahora.

"A ver cuánto me dura"

En la descripción que acompañó la última fotografía compartida por la actriz, Mónica señaló parte de las razones por las que decidió hacer este cambio.

"Se viene mi cumpleaños este lunes y qué mejor que recibir mi nuevo año de vida con un cambio o muchos! Jajjaja", escribió.

"Solo mi amigo @rcastroheimpell puede pasar mi pelo de un color cobre a un rubio en un abrir y cerrar de ojos", destacó, dándole los créditos a su estilista que consiguió el cambio de look.

Por su parte, el estilista, Rodrigo Castro, también publicó el cambio en su cuenta de Instagram, aunque sin dar mayores detalles. Solamente compartió la palabra "Beleza".

No obstante, todos los comentarios que recibió en la red social, fue alabando su trabajo y cómo le quedaba el color rubio a la actriz.

"Me encanta! Q buen look! Me dan ganas de chasquilla de nuevo", fue una de las frases que le dio una seguidora.

@rcastroheimpell

Como era de esperarse, los usuarios que siguen a la actriz reaccionaron rápidamente a su nueva apariencia, consiguiendo que la publicación superara los 250 comentarios entre sus seguidores y personajes de la televisión chilena.

"Para de copiarme love u", le escribió María José Prieto acompañado de emojis riéndose y un corazón, mientras que sus fanáticos halagaron el radical cambio que se hizo.

Revisa el cambio de look

