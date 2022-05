Lynda Carter sorprende con un vestido dorado: Así luce la Mujer Maravilla a sus 70 años

Lynda Carter, la primera actriz en interpretar a la Mujer Maravilla, luce muy bien a sus 70 años.

De seguro has visto muchas fotos de ella, todas de su recordado protagónico en la serie de 1975 que quedó grabado en el recuerdo de las generaciones de aquella época.

Sin embargo, te sorprendería saber que en el 2022, 45 años después, aún luce genial. La actriz conserva su hermosa silueta, esa que la hacía ver espléndida en el traje de Wonder Woman.

Son muchas las actrices que han encarnado a la popular Mujer Maravilla, pero solo unas pocas se quedan en el recuerdo colectivo.

Una de ella es Lynda Carter, quien sin duda se llevó el título eterno de Wonder Woman, pues aún a sus 70 años el público la identifica con este personaje que interpretó durante tres décadas en la televisión de Estados Unidos y que le dio fama alrededor del mundo.

Lynda es una actriz y cantante méxico-estadounidense. Fue Miss Usa en 1972 y participó en varias series de televisión. Sin embargo, fue el papel de la poderosa amazona la que la catapultó a la fama.

La intérprete tiene dos hijos y estuvo casada con Robert A. Altman, quien falleció en el año 2021 a causa de cáncer. Debido a esto, la actriz destina buena parte de su dinero a financiar organizaciones que investigan tratamientos para la enfermedad.

Una de sus más recientes apariciones fue los premios T Gen, una iniciativa del hospital y centro de investigación clínica City of Hope, reseñó la revista Clase.

En el acto Lynda luce espectacular con un vestido dorado ajustado al cuerpo que deja en evidencia lo bien que conserva la silueta que la caracterizó en los años 70.

Dr. Jeffrey Trent has been my buddy since middle school! Our career paths couldn't have been more different, but we're reuniting to support @TGen, where he and his colleagues are developing life-saving drugs for cancer, diabetes, and other life-threatening diseases. pic.twitter.com/jYSxvonQMe