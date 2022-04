"Siempre con buenas vibras": Gala Caldirola contó de su última reunión con Iván Cabrera tras polémica entrevista

30 abr. 2022 - 14:00 hrs.

Durante ya varios meses, Gala Caldirola e Iván Cabrera se han visto "enfrentados" tras su polémico quiebre amoroso, luego de que el bailarín fuera denunciado por abuso sexual y psicológico por su expareja, Antonella Muñoz, algo que finalmente ella descartó.

Desde entonces la modelo española ha hablado un par de veces sobre esta relación ya terminada, siendo explícita al calificarla negativamente.

"Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco", fueron algunos de sus dichos en entrevista con Pamela Díaz.

No obstante, recientemente Gala entregó su última declaración sobre esta fallida relación. Esta entrevista llegó justo después de que Cabrera conversara con el programa "Me Late", donde reveló una desconocida reunión que tuvieron para aclarar temas pendientes.

"Cada uno por su camino"

En conversación con Canal 13, la exchica reality partió diciendo que "creo que la clave de la felicidad es saber desprenderte y soltar lo negativo y quedarte con lo positivo".

Justo esto fue lo que llevó a cabo tras separarse de Iván, según ella misma expresó.

"Tuvimos esa conversación, todo en armonía, cada uno por su camino, pero siempre con buenas vibras", fueron las escuetas palabras para darle fin a ese capítulo en su vida.

Algo similar fue lo que confesó el bailarín, quien aseguró que todo está bien entre ambos. "Tener ya buena onda con ella y ningún tipo de problemas es lo que me importa y me interesa".

Testimonio de Iván Cabrera

Sin querer quedarse atrás, el chileno reaccionó a los dichos de su expareja, señalando que las palabras de Gala a Pamela Dïaz le habían provocado "un poquito de lata", puesto que él creía haber dado lo mejor.

Asimismo, aprovechó de a aclarar que la entrevista de Pamela Díaz con Caldirola estaba totalmente fuera de contexto, ya que había sido grabada dos semanas después del quiebre, meses antes de que se compartiera el video en las redes sociales.

"Ella, obviamente, me dijo que por estar asustada y con miedo, había dicho lo que dijo. Por ende, ya al día de hoy, que han pasado meses de lo ocurrido, tener buena onda con ella y ningún tipo de problemas es lo que me importa y me interesa", dejó ver Iván.

Para cerrar sus palabras y terminar con las polémicas, Cabrera comentó sobre una reunión, desconocida para la prensa, que tuvo la expareja para dejar en claro su situación.

"Con ella conversamos el tema hace unas tres semanas. Tuvimos la oportunidad de conversarlo y quedar claros y en buena onda (...) Nos ofrecimos disculpas cada uno por su lado y es eso lo importante", sentenció.

Para finalizar, reiteró que con Gala "la situación está súper buena onda, no tenemos problemas. Cada uno tomó su camino, pero ya no hay nada malo entre nosotros dos".

