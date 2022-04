A sus 14 años ya lo sabe: Hija de Javiera Díaz de Valdés revela la carrera que quiere estudiar

29 abr. 2022 - 21:00 hrs.

Esta semana, Javiera Díaz de Valdés se convirtió en la nueva portada de la revista Velvet, en donde dio una larga entrevista en la que no aparece sola, sino que acompañada de su hija Rosa Mackenna.

Recordemos que la actriz de "Verdades Ocultas" es madre de una adolescente de 14 años, fruto de su antigua relación con el periodista chileno Pablo Mackenna.

En la entrevista, la retoña de Javiera conversó largamente sobre sus deseos a futuro, revelando que le gustaría seguir los pasos de su madre, es decir, comenzar una carrera en la actuación.

"No me da vergüenza"

"Siempre me gustó actuar, la cámara, el escenario, la moda y el espejo. No sé. Es algo con lo que crecí. Y bueno, mi mamá es un referente gigante", es parte de lo que dijo en la conversación.

Es consciente sobre que la carrera que escogió no es tan fácil y que deberá esforzarse más que en otras profesiones para conseguir trabajo. "Sé lo bueno y lo malo. No me da vergüenza estar al frente de gente, hablar y actuar", sentenció.

Asimismo, de comenzar a aparecer en TV, entiende que primero será conocida como "la hija de", aunque pretende forjar su propio camino.

"Probablemente en el futuro dejaré de ser 'la hija de Javiera', pero nací con eso. Las redes sociales son un mundo. Pueden llegar a ser peligrosas, pero uno también se puede cuidar para no pasar malos ratos", expresó.

A sus 14 años, Rosa Mackenna ya tuvo su primera experiencia en la pantalla grande, ya que recientemente participó en el rodaje de la película "Malcriados".

Todo sobre Famosos chilenos