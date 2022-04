"El milagro de la vida": Lisandra Silva luce sus 37 semanas de embarazo con bella transparencia

24 abr. 2022 - 18:30 hrs.

La influencer y modelo cubana, Lisandra Silva, se encuentra en la recta final de su embarazo. Y es que ya cuenta los días para el inminente nacimiento de su segunda hija, la cual será bautizada como Leiah.

Mediante su cuenta de Instagram, la exchica reality se ha dedicado a compartir con sus más de 2 millones de seguidores diversos registros relacionados con su futura bebé, la cual tiene fecha de nacimiento para mayo de este 2022.

Asimismo, ha expresado abiertamente sus sensaciones respecto a la maternidad. De hecho, recientemente sorprendió con una emotiva publicación, que sacó aplausos entre sus fans.

"El milagro de la maternidad"

"¡El milagro de la vida. Esperando a mi gran tesoro!", partió escribiendo Lisandra en la descripción de una bella postal en la que luce una bata de encaje que deja ver su pancita de embarazo.

Pese a su felicidad, la empresaria reconoció que durante este periodo las cosas no son siempre tan idílicas como nos pueden parecer. "Mi segundo embarazo ha sido uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, física y emocionalmente".

"Me ha tocado vivir un embarazo intenso y finalmente quedan días para conocerte! No puedo creer que Dios me ha regalado el privilegio de ser mamá de dos seres maravillosos", expresó en el texto.

Finalmente, añadió que "me siento muy bendecida y a pesar del cansancio vivo tu espera con la mayor felicidad".

Baby Shower sorpresa

En la red social, Silva reveló que durante la tarde del domingo 17 de abril, su pareja, Raúl Peralta, la invitó a "un brunch junto a mi suegra y Noah".

"Luego dimos una vuelta y terminamos en casa de Gabriel Peralta (hermano de Raúl), llegamos en torno a las 16:30 y menuda sorpresa", escribió en una historia donde se ve su abultado vientre.

Posterior a dicho registro, la cubana subió un video en donde se puede ver cuál fue su primera reacción al entrar a la casa de su cuñado, en donde quedó maravillada con la inesperada fiesta.

