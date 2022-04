23 abr. 2022 - 09:30 hrs.

La jornada del viernes, el cantante urbano Pailita denunció haber sido víctima de un robo mientras se sacaba fotografías con sus fanáticos antes de su show en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Fue a través del Instagram de su mánager que el joven de 21 años, cuyo nombre real es Carlos Rein, informó del robo de su celular y pidió ayuda para poder encontrarlo, debido a que es una de sus herramientas de trabajo.

"Necesito que me ayuden"

"Hola, estoy hablando desde el Instagram de mi mánager. Acabamos de llegar a Calama y me hurtaron el celular", comienza el video en el que Pailita detalló la situación.

"Había harta gente en el aeropuerto y me robaron el celular, me lo sacaron del bolsillo... Si no recupero el celular voy a perder mi Instagram, voy a perder todas mis cositas porque la única forma de entrar es desde ese 'celu'", agregó el intérprete de "Par de veces".

"Por favor, necesito que me ayuden", imploró el joven a sus seguidores.

"Me da pena"

Posteriormente, el artista publicó otra historia con un texto en donde explicaba nuevamente el robo del que fue víctima, señalando además que tenía "pena" con lo sucedido.

"Yo soy de pana con la gente y me da pena que alguien que me quiera me robe algo mío de valor, ya que es mi herramienta de trabajo", lamentó.

"Ahora tendré que evitar hasta sacarme foto con la gente, aunque me duela", cerró Pailita.

