"Quizás nunca me había enamorado": La romántica historia de Beatriz Alegret con el "Poeta del gol"

Una de las relaciones que se rompió durante la pandemia y que dejó impactados a los televidentes, fue la que protagonizaron durante varios años Adriano "Compadre Moncho" Castillo y la exvedette, Beatriz Alegret.

Esta última, a los meses del quiebre con Castillo, inició una romántica relación amorosa con Sebastián Saldaña, el recordado "Poeta del Gol", con quien proyecta una vida juntos en la que incluso está en vista el matrimonio.

Romántica historia de amor

"Siempre me gustó la Betty. Yo era conocido en esa época (los 90), la Betty era vedette, pero yo estaba muy lejos de la farándula. Era difícil entrar. Ella después entró en la relación con Adriano Castillo. Cuando terminó esa relación, después de un tiempo largo, prolongado, le ofrecí hacer un dúo de humor juntos", recordó Sebastián a LUN.

Luego de comenzar a trabajar juntos, el amor por Alegret se reavivó y tras una presentación doble, el 20 de agosto de 2021, le declaró su amor "a lo Bielsa, con todo", reconoció.

"Todo en la vida se puede relatar, hasta un campeonato de pool. Debe haber sido algo como 'qué linda que estas, quiero disfrazarme de frac para verte sonreír, de las manos tomadas mientras mi voz desgarrada te dice cuánto he esperado, cuánto tiempo ha pasado para decir que te amo, que eres bella'", es parte del poema que le recitó Saldaña a Beatriz, quien cayó rendida a sus pies.

Ella confirmó dicho relato, señalando que actualmente se encuentra "feliz. Tomo esta relación como una bendición. No me podía ir de la vida sin conocer este amor tan lindo. (...) Quizás nunca me había enamorado, así que estoy viviendo algo bonito. No me esperaba esta sorpresa. Soy muy feliz".

"El poeta del gol" retomó la palabra y no dudó en calificar a Alegret como "el amor de mi vida. Estuve rodeado de mucho cariño, no tengo reproches con mis parejas anteriores. Fueron de mucho cariño y respeto, pero el amor verdadero lo encontré acá. Pretendo casarme con la Betty".

Los dos por ahora viven en Quilpué en una casa que comparten con la madre de Saldaña, aunque desde el 1 de mayo se radican en Santiago por compromisos laborales que tiene él. "Donde va uno, vamos los dos", acotó a modo de cierre el humorista.

