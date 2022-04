Con Natalie Portman levantando el Mjolnir: Marvel revela teaser de "Thor: Love and Thunder"

Cuando muchos fans ya habían perdido la esperanza sobre el primer adelanto de "Thor: Love and Thunder", Marvel Studios reveló el primer teaser sobre la nueva cinta del hijo de Odín bajo la dirección del neozeolandés Taika Waititi.

En las primeras imágenes liberadas se puede ver cómo el superhéroe que pertenece al grupo de Vengadores originales se encuentra en una búsqueda de su propósito, algo que había sido anunciado durante el final de Avengers: Endgame.

El personaje interpretado por Chris Hemsworth comparte con los Guardianes de la Galaxia, con quienes probablemente iniciará su viaje por el universo. De hecho, utiliza un look con chaqueta roja similar a los Ravagers.

Durante el final de las imágenes se pudo ver por primera vez de manera oficial a Natalie Portman levantando el Mjolnir bajo el manto de "Mighty Thor", algo que ya había sido adelantado en el pasado, siguiendo la línea de los cómics en que Jane Foster es digna de sostener el martillo, al mismo tiempo que padece cáncer.

La película está programada para ser estrenada el próximo 8 de julio en todo el mundo, coincidiendo con la época estival de Estados Unidos, y cerca de las vacaciones de invierno de los estudiantes en Chile.

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cbs8aKiC5O