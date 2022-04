"Búscate algo para hacer": Popular cantante Anitta bloquea al Presidente Bolsonaro en Twitter

La cantante brasileña, Anitta, bloqueó al presidente Jair Bolsonaro en Twitter, tras un comentario irónico del mandatario sobre los colores de la bandera de Brasil que la artista utilizó en su show del festival de Coachella.

Anitta, que ha criticado al presidente otras veces, dice que no quiere atraer la atención hacia Bolsonaro en un año electoral.

"Lo bloqueé enseguida para que los administradores de su cuenta no usen mis redes sociales para hacer alboroto en Internet", justificó la artista.

Todo comenzó cuando la cantante pop subió al escenario del famoso festival de música en Estados Unidos el fin de semana vistiendo un conjunto verde, amarillo y azul, una combinación presente en la bandera nacional que en los últimos años se ha asociado fuertemente a grupos que apoyan a Bolsonaro y otros movimientos de derecha.

"La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los BRASILEÑOS. Representan al BRASIL en GENERAL. NADIE puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país", tuiteó la cantante después del show, repleto de referencias a Brasil y a la cultura de sus favelas.

Bolsonaro, que buscará la reelección en octubre, retuiteó su comentario y escribió en tono irónico: "Concuerdo con Anitta", seguido de varios emoticones con la bandera brasileña.

"Ay, muchacho, búscate algo para hacer, ve", retrucó la cantante, antes de bloquear al mandatario para impedir nuevas interacciones con su cuenta.

"En este momento, cualquier manifestación contra él de parte de los artistas tendrá una respuesta en tono de burla", la "estrategia del lado opuesto tiene que ser citar su nombre lo menos posible", dijo Anitta al justificar el bloqueo.

Anitta, de 29 años, tiene 16,7 millones de seguidores en Twitter, 17,9 millones en Tik Tok y 61,5 millones en Instagram.

En medio del éxito de su reggaetón en español "Envolver", que la llevó a la cima del ránking global de Spotify el mes pasado, la brasileña se dirigió en varias ocasiones a los jóvenes entre 16 y 18 años de su país, instándolos a registrarse para poder votar contra Bolsonaro.

Nothing I say here can describe properly what happened in so many lives yesterday in so many different aspects. ❤ pic.twitter.com/cWlxRhDtDv