Cada vez más rubia: Adriana Barrientos sorprende al estrenar cambio de look para celebrar sus 42 años

Si hay una modelo chilena que siempre está renovándose en cuanto a su apariencia es Adriana Barrientos, quien ahora sorprendió a sus más de 700 mil seguidores con un nuevo cambio de look.

"La Leona", como es conocida en el mundo de la televisión, compartió su último retoque a través de su cuenta Instagram. Esta vez, decidió transformar su cabellera, dejando atrás el clásico castaño que llevaba desde hace un tiempo.

"Me siento muy bonita así"

Ahora, Barrientos publicó una postal del resultado de su visita al estilista Pablo Zelaznog. "Mi pelo se pasó @pablozelaznog amarte es poco!", partió agradeciendo al profesional.

Resulta que la decisión de cambiar su aspecto tuvo directa relación con el calendario, ya que este sábado 16 de abril la ingeniera comercial de profesión cumple 42 años.

"Decidimos (junto a los estilistas) que debo esperar este nuevo año con un cambio de look mucho más iluminado, pero siempre natural, a mí me encanta. Estoy muy feliz y me siento muy bonita así", expresó Adriana en la descripción del post.

En la instantánea, la figura televisiva aparece luciendo su pelo más rubio, gracias a una técnica de coloración llamada "babylights".

Si bien Barrientos reveló que no podrá celebrar su cumpleaños debido a que su perrita, un bulldog francés de nombre "Asia" se enfermó, remarcó que este cambio la tiene muy contenta. "Igualmente, estoy feliz, ya que ella está conmigo en casa y yo con este pelo me veo hermosa", señaló.

Como era de esperarse, sus seguidores notaron el retoque y dejaron sus reacciones en la sección de comentarios.

"Me encantó tu nuevo look", "Quedó muy lindo tu pelito", "Este look te queda espectacular. Es tu corte y color!", son algunos de los mensajes que recibió.

