Semana Santa: Cuatro películas y dos series de Netflix que te invitan a reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús

13 abr. 2022 - 16:00 hrs.

Para muchos estos días de descanso. Sin embargo, otros prefieren quedarse en casa y asistir a las actividades religiosas que recuerdan la pasión y muerte de Jesús. Para aquellos que prefieren la comodidad del hogar, Netflix tiene preparado mucho que ver en esta Semana Santa.

La plataforma de streaming más popular del mundo tiene producciones de todos los géneros y para todos los gustos. Entre su catálogo estarán disponibles exitosas producciones que invitan a reflexionar sobre las enseñanzas espirituales.

Acá te dejamos una lista de cinco películas y una serie que no puedes dejar de ver. Algunas incluyen pasajes bíblicos, otras son inspiradas en hechos reales o relatos de ficción.

Series para ver en Semana Santa

Mesías

Una agente de la CIA tendrá que enfrentarse a diversos temas morales, cuando le toca investigar a un carismático hombre que es capaz de mover masas e inspirar un movimiento religioso y espiritual en varios países del mundo.

María Magdalena

Con 60 capítulos, la serie de Netflix sobre María Magdalena siempre es una de las favoritas del público durante la época de Semana Santa. Protagonizada de manera extraordinaria por María Fernanda Yepes y Manolo Cardona, quien encarna a Jesús. La historia combina ficción con algunos pasajes bíblicos.

Estas son las películas que trae Netflix para Semana Santa 2022

Los dos Papas

Con una actuación estelar de Anthony Hopkins que casi le valió un premio Oscar, la película narra la trama entre la transición del Papa Benedicto y el Papa Francisco, los dos hombres más poderosos de los últimos tiempos en el Vaticano. El filme explora el pasado de estos dos hombres.

Noé

Una superproducción basada en la increíble historia bíblica del arca de Noé, protagonizada por el ganador del Óscar Russell Crowe, quien interpreta al mítico patriarca, que tendrá que obedecer los designios que le ha encomendado su dios.

La resurrección de Cristo

Es una película de época que cuenta la historia de Clavius, un ambicioso centurión romano, al que Poncio Pilato le da la tarea de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús, y su supuesta resurrección.

El cielo es real

Basada en best seller "Heaven is for Real", es la inspiradora historia real de un padre que se atreve a compartir la experiencia de su hijo, que después de despertar de una cirugía de cuatro días, el pequeño comienza a hablar sobre un viaje al cielo y como habló de parientes que jamás conoció.

