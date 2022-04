Venta de entradas para tercer concierto de Coldplay en Chile: Así puedes comprar tickets

13 abr. 2022 - 07:45 hrs.

Durante diciembre, la banda de origen británico Coldplay agotó por completo las entradas de sus dos conciertos programados para este 2022 en Chile. Sin embargo, quienes no alcanzaron su ticket tendrán una última oportunidad de ver a sus ídolos durante este año.

"Humankind", "Let Somebody Go" e "Infinity Sign", son algunas de las canciones que sus fanáticos podrán escuchar en vivo en el marco de la Gira Mundial Music of the Spheres, que sumó una nueva fecha para el próximo 21 de septiembre en el Estadio Nacional.

¿Cuándo comienza venta general de entradas?

La venta general comenzará el miércoles 13 de abril a las 11 AM

Cabe recordar que el pasado lunes se realizó la preventa de tickets, vendiéndose cerca de 25 mil tickets en tan solo unos minutos.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas se pueden adquirir online a través de:

Revisa precio de las entradas

La lista de precios para el concierto comienza en un mínimo de $36.800, siendo el más alto de $218.000, considerando las 9 ubicaciones disponibles en el Estadio Nacional. Los valores entregados por la productora ya incluyen el cargo por servicio y son los siguientes:

