Así de grande está Río: La tierna foto de J Balvin junto a su hijo durmiendo en su lujoso avión privado

12 abr. 2022 - 19:00 hrs.

J Balvin no deja de enternecer a sus fanáticos en su nuevo rol de papá primerizo. Cada vez que puede el reguetonero comparte fotografías de su vida como papá y siempre que lo hace los seguidores del artistas le llenan de mensajes de cariño y admiración.

Todo sobre J Balvin

Esta vez Balvin se dejó llevar por el cansancio y durmió una relajante siesta junto a su pequeño bebé Río, fruto de su relación con la modelo Valentina Ferrer.

La foto de J Balvin durmiendo con su hijo Río

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el cantante dejó ver a sus seguidores cómo Río y él descansan en medio de los viajes que le toca hacer a bordo de su avión privado.

J Balvin y su hijo duermen acurrucados, relajados y sin preocupaciones. “Dormir a tu lado, mi hijo y el mejor parcero, RÍO”, escribió el reguetonero al pie de la publicación.

Sus fanáticos colmaron el post de emojis de corazón y mensajes de cariño. También le hicieron ver al colombiano que estos son los momentos más especiales que un padre siempre atesora en su corazón.

Desde que Río nació, en el año 2021, el intérprete de música urbana siempre ha sido muy reservado con sus publicaciones y en muy pocas muestra el rostro del pequeño.

Aunque los fanáticos no conozcan el rostro de Río, sí le tienen un especial cariño y siempre que el reguetonero publica una nueva fotografía junto a su bebé se lo hacen saber.

“Que hermoso, literalmente un sueño cumplido”, publicó una seguidora, mientras que otros le dejaron emojis de corazón y resaltaron lo bonito que padre e hijo se ven juntos. J Balvin siempre comenta que Río es su mejor amigo, incluso en otras ocasiones ha publicado fotografías en las que se ve que viste a su hijo también con su mismo estilo.

Suspende su gira "José" por Estados Unidos

Tras compartir su íntimo momento familiar, el colombiano anunció a sus seguidores la suspensión de su gira por Estados Unidos. Con un extenso comunicado, a través de sus redes sociales, hizo oficial la cancelación de los conciertos.

"Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira "Jose" tour USA", aseguró J Balvin.

Atribuyó a la pandemia los retrasos en su organización: "El Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira".

Todo sobre Famosos