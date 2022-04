Máximo Bolocco y el uso de sus apellidos: "Me siento más representado por el de mi mamá"

10 abr. 2022 - 09:30 hrs.

Máximo Menem Bolocco, el hijo de la exMiss Universo Cecilia Bolocco, tiene más de 230 seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, como en otras de sus redes sociales, el joven de 18 años se identifica simplemente como "Máximo Bolocco".

Según aclaró el joven a Las Últimas Noticias (LUN), si bien el tema de los apellidos no es algo que le "afecte mucho", la cercana relación con su madre ha hecho que se sienta más cómodo utilizando el apellido de su progenitora.

"Máximo Bolocco"

"Yo no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el de ella", señaló.

"A mí no me importa cómo pongan mi nombre", dice Máximo respecto a las distintas formas con las que los medios de comunicación lo identifican en algunas notas de prensa, un hecho con el que recalca que el tema de los apellidos es algo secundario.

Consultado respecto a si ha pensado en invertir el orden de sus apellidos ahora que la Ley 21.334 permite hacer este cambio en las partidas de nacimiento, el sobrino de Diana Bolocco respondió con la misma actitud.

"No, qué lata, porque no es algo que me importe o afecte mucho", expresó categórico.

"Mi mamá era bien carretera cuando chica"

Las declaraciones de Máximo se dieron en medio de la visita del joven al festival de música electrónica Creamfields, en el cual además aprovechó de develar el pasado "carretero" de la exconductora de "Viva el lunes".

"Me ha llegado por muchas partes que ella era bien carretera cuando chica, así que me la estoy embarrando porque ella ha dicho que yo soy muy carretero, jajajá. Así que creo que lo heredé de ella", comentó.

Sobre sus salidas, aseveró que su mamá siempre le dice "avísame cuando llegues, sea la hora que sea", aunque aclaró que de a poco Cecilia Bolocco se "ha ido soltando" y ya no lo espera despierta tras volver de fiesta.

